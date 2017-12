Tietê, agora eu sei de onde você vem!

Como parte do estudo interdisciplinar do 6º ano, os alunos visitaram a nascente do Rio Tietê. Além de se surpreender pela beleza, simplicidade e paz da nascente, os alunos visitaram também as primeiras barragens no leito deste rio: a Usina Parque de Salesópolis e a Barragem de Ponte Nova. Nesta barragem puderam também desenvolver um estudo sobre o deserto verde: um reflorestamento com pinheiros canadenses que tem causado sérios problemas ambientais. Depois, almoçaram em uma construção do final do século 18 que guarda aspectos originais, como algumas paredes de taipa de pilão, portas e janelas, e que serviu como ponto de repouso e posto de troca de mercadorias – inclusive escravos – para os comerciantes que faziam a rota entre o interior e o litoral. Por fim, mais um estudo. No cinturão verde da cidade de São Paulo estudaram como é feito o abastecimento de hortaliças para a cidade e quais são as modernas técnicas de cultivo destes vegetais. E o trabalho não para por aqui. Em breve seguirão o curso do rio para o interior do estado até Barra Bonita. Os temas como poluição, desenvolvimento, sustentabilidade e preservação terão continuidade nas pesquisas.

José Roberto Dias

Coordenação Ensino Fundamental 2