Projeto: Plugado no mundo adolescente!

Educação em Sexualidade.

O estudo da sexualidade envolve o crescimento global do indivíduo, tanto intelectual, físico, afetivo-emocional e sexual propriamente dito.

A partir de uma proposta objetiva de intervenção, a educação em sexualidade na escola promove discussões e reflexões a respeito do tema de uma maneira formal e sistematizada .

Desenvolver esse trabalho permite mudanças nos padrões de comportamento, transmite informações de maneira verdadeira; elimina preconceitos e auxilia no amadurecimento afetivo-emocional.

Planejado para cada etapa do Ensino Fundamental II, as discussões e atividades são pensadas sempre a partir de um tema gerador

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

•6° anos: As primeiras mudanças – o surgimento das características sexuais secundárias.

•7° anos: Olhar para mim e ver o outro – discussão das mudanças físicas e emocionais da adolescência.

•8°anos: Me protejo, me previno! – trabalho sobre os métodos contraceptivos e de barreira para as infecções sexualmente transmissíveis e as questões da internet.

•9°anos: Eu me amo! Eu me cuido! – discussão sobre auto confiança, auto estima e responsabilidade.

Para iniciar as discussões sobre as mudanças no corpo, que ocorrem na fase da adolescência, os alunos desenham o aparelho reprodutor masculino e feminino como imaginam que seja – por dentro e por fora. Usando os modelos criados pelos alunos fazemos as discussões sobre como funciona a reprodução, a menstruação, a ejaculação, a gravidez.

As primeiras mudanças: para iniciar as discussões sobre a puberdade e adolescência os alunos elaboram uma linha do tempo indicando as mudanças que percebem em seu corpo desde o nascimento até como acham que serão na vida adulta.

Professora Ivana Marques