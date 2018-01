Poesia, poema

O que é poesia? Para que serve a poesia?

Segundo crítico e escritor norte-americano Ezra Pound: “Grande literatura é simplesmente a linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. Começo com a poesia, porque é a mais condensada forma de expressão verbal”.

A produção criativa de textos poéticos implica exercício de construção vinculado ao conhecimento dos recursos da língua. “Alguns nos divertem por sua musicalidade, pelos trocadilhos e jogos de palavras; outros, nos agradam pelas ideias e sentimentos que expressam; uns são para brincar; outros, para nos fazer experimentar novos sentimentos”, William Cereja.

Assim, a partir de vários textos literários lidos e interpretados em aula, o desafio proposto aos alunos foi o de elaborarem poemas que representassem sensações, sentimentos e emoções o mais espontâneo possível, sem qualquer limitação.

Os dois textos a seguir simbolizam, de maneira incontestável, a sensibilidade, a inquietude e a emoção de nossa juventude.

Prof. Agenor Costa Neto

A única verdade

Às vezes eu penso

comigo mesmo, revejo

e logo percebo

a única verdade.

Sem amor, não há guerra

sem felicidade, não há tristeza.

Se nunca se sentiu só

Nunca teve ninguém.

A única verdade é que

a solidão

a tristeza

são bens da humanidade.

Alec – 9º ano

O poder de um quarto

As palavras dançam no papel

As lembranças pintam os quadros

As cores têm vida própria.

A foto me faz querer voltar no tempo

As notas ainda soam nos cantos das paredes

Aquela melodia invade os meus ouvidos

As cores fazem meus olhos brilharem.

Mas o sol vai embora sem se despedir

O quarto fica escuro.

Não vejo mais as cores que dominavam o espaço

Só resta esperar o dia seguinte.

Thatyana – 9º ano