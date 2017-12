Os pequenos animais de jardim e os autorretratos dos K4s

Neste semestre os alunos dos K4s realizaram o estudo sobre Minibeasts, com o objetivo de proporcionar a observação, a análise e o estudo de características e peculiaridades dos bichinhos, estimulando a curiosidade e contato com vários procedimentos de pesquisa. Para tal, foram utilizados diversos recursos como livros, pesquisas trazidas de casa, filmes, visitas a biblioteca e rodas de estudo.

No decorrer do estudo as crianças vivenciaram diversas experiências cotidianas em casa, no parque da escola, em fazendas, sítios e até mesmo nas ruas. Os alunos enriqueciam nossos estudos com informações a cada nova roda e muitos ainda trouxeram alguns bichinhos para observação.

A sequência de retratos e autorretratos fez bastante sucesso também! Trabalhamos artistas como Joan Miró, Andy Warhol e Tarsila do Amaral que utilizaram as mais variadas técnicas com o intuito de estimular a criatividade dos alunos. Através dessa sequência o grupo pode explorar diferentes materiais como lápis, tinta, giz de cera, carvão e utilizam diferentes técnicas como pintar, desenhar, colar, dobrar, etc.

Os alunos aprenderam um pouco sobre a biografia de cada artista escolhido e apreciaram várias de suas obras. Nas rodas de apreciação, apareceram descobertas individuais e coletivas sobre a arte. Eles desenvolveram a percepção dos detalhes do rosto, cílios, contorno da boca, traçados das sobrancelhas, assim como deram sugestões de como poderiam reproduzir as obras e qual técnica gostariam de usar para isso.

Um dos artistas que ganhou destaque foi o italiano Giuseppe Arcimboldo. As crianças não imaginavam que poderiam fazer um retrato utilizando frutas e vegetais. O resultado foi bastante criativo e saboroso, pois no final da belíssima produção eles saborearam as frutas que foram usadas na atividade.

Karina , Carla e Luciana