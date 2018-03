Os alunos de K5 e as suas preciosas coleções

Para crianças desta faixa-etária, propor o trabalho de colecionar nos possibilita, por meio de atividades sequenciadas, um contexto favorável para se aproximarem de alguns conteúdos matemáticos. Além disso, nos permite explorar posturas de trabalho em grupo, como, por exemplo, a organização e manutenção dos objetos trazidos por cada uma para compor a coleção do grupo, procedimentos tão importantes para a formação pessoal e social.

Iniciamos esse trabalho conversando sobre o que é uma coleção e levantando o que sabiam sobre o assunto. A partir daí, escolhemos através de votação o que seria colecionado pelas turmas.

Na medida em que os objetos foram trazidos, organizamos os dados obtidos, contando e identificando a regularidade numérica para nomear, ler, escrever e comparar os números. Dessa forma, fomos ampliando o repertório de números que conhecem e fizemos comparações entre quantidades numéricas. Outros conteúdos trabalhados dizem respeito à localização espacial e lateralidade, como: dentro, fora/ esquerda, direita/ em cima, embaixo. Também tivemos um ótimo contexto para trabalhar a ordenação e a classificação segundo critérios de tamanho: do maior para o menor, do menor para o maior; cor e forma.

Também propusemos situações problemas que envolveram o registro de formas variadas da adição de pequenas quantidades, noções de par e ímpar e contagem em intervalo de 10.

Os momentos com este trabalho são muito esperados pelos alunos, que ficam orgulhosos e animados em contribuir com o aumento e manuseio dos itens colecionados.

No final, utilizaremos os itens das coleções para confeccionar produções artísticas, como por exemplo: obras de arte com pedras, pulseiras e colares com botões, mosaicos com tampas de garrafas.

Embora ensino e aprendizagem, tenham atuações e caminhos distintos, podem acontecer de forma significativa e contextualizada. É assim que pensamos a educação.

Professoras: Nina do Valle, Débora Rick e Flávia Sanches