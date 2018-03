Ocupação Urbana, caminhos e desafios

A ocupação urbana vem sendo estudada pelos alunos do 6º ano desde o início do ano. No projeto Caminhos do Tietê os alunos estudaram os impactos que esse importante rio sofreu e sofre pela ação humana desde sua nascente até a cidade de Barra Bonita, já relativamente próximo de encontrar o Rio Paraná. No projeto sobre reciclagem, os alunos estudaram muito sobre o processo de urbanização e suas consequências para o ambiente. Recentemente, como parte de um projeto integrado nas disciplinas de geografia, ciências e história, os alunos visitaram o Parque Estadual do Pico do Jaraguá. Neste projeto, os alunos fizeram pesquisas sobre a chuva ácida, inversão térmica, indicadores biológicos de poluição, pressão atmosférica, fauna e flora da região, a questão indígena (há uma comunidade nessa região) e a questão histórica (o Jaraguá foi um dos primeiros lugares onde encontrou-se ouro no Brasil). Essas pesquisas, orientadas pelos professores, foram compartilhadas durante essa saída de estudo em explanações feitas pelos alunos, de acordo com o lugar e a situação onde cada tema se mostrava mais relevante. Além de responder aos questionamentos elaborados pelo grupo durante as pesquisas, os alunos fizeram coleta de dados utilizando equipamentos de alta tecnologia e também utilizando um barômetro construído por eles. Estes temas continuarão a ser estudados cada vez com maior profundidade ao longo das próximas séries.

José Roberto Dias

Coordenação Ensino Fundamental 2