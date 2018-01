O Corpo Humano no K5

O projeto central do K5 em inglês tem como tema “The Human Body”. Nesse estudo focamos em algumas partes do corpo humano para serem trabalhadas com os alunos. Entre elas, estão: brain, heart, lungs, digestive system, blood, skeleton e babies.

Após uma sondagem inicial, cada novo tópico é discutido em roda, quando os alunos participam com comentários e suas hipóteses sobre o funcionamento daquela parte do corpo. Com o intuito de registrar o que foi abordado em roda os alunos realizam atividades individuais, com as quais no final do semestre será construído um livro. Além destas, cada classe está construindo coletivamente uma “boneca” acrescentando semanalmente nela o órgão estudado. Os alunos fizeram uma votação e assim escolheram um nome para cada uma. Os nomes escolhidos foram: K5A – Valentina, K5B – Maria Joaquina e K5C – Isabel.

Como sempre, as falas das crianças refletem o envolvimento de todos e o uso do inglês cada vez mais frequente em suas frases:

“Toda a memória fica dentro do brain.”

“The brain manda no que a gente vai fazer.”

“When I sleep the brain is working.”

“The heart put the blood out. Quando ele faz assim, the blood go out.”

“Quando a gente vai ficando velho, o coração vai parando, parando, parando de bater.”

“The blood go to the body and come back in the heart.”

“The blood is a liquid red.”

“A gente tem osso for protect your body para não ficar molenga.”

Teachers Marjorie Barbosa, Erica Aere e Vanessa Corredato