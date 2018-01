Nome Próprio e Alfabetização

Não há texto mais curto e com maior significado que próprio o nome. Por isso, nos grupos de K5, planejamos uma sequência de atividades com ele, para as crianças conhecerem e ampliarem o repertório de letras e palavras.

O trabalho com o nome auxilia as crianças a compreenderem como a escrita funciona, pois nele há uma referência a seguir. Com esta referência estável, elas podem refletir sobre esse sistema.

Escrevendo seu próprio nome, as crianças começam a trabalhar com modelos de escrita, porque ele traz informações sobre as letras que o compõe, a forma e o seu valor sonoro, a quantidade de letras para escrevê-lo, a variedade, a posição e a ordem das letras.

Abaixo, alguns exemplos destas atividades.

Assim, a partir desta sequência de atividades, as crianças observam as letras do seu nome em outras palavras, nos nomes dos colegas e começam a associar o valor sonoro de cada uma para escrever novas palavras.

Professoras: Débora Rick, Flávia Sanches e Nina do Vale