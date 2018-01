“Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes”. Paulo Freire

Dentro do que nos diz Paulo Freire, os alunos do K5 da Escola Bilíngue SEE-SAW Panamby são constantemente estimulados a desenvolver novos saberes. Conhecimentos matemáticos são trabalhados com jogos, como: Batalha, Guerra de Dados, Cubra e Descubra, Jogo da Velha, Bingo e Jogo dos Passageiros. Essas atividades lúdicas auxiliam bastante na aquisição da sequência numérica, contagem dos números. Além disso, aproveitamos para ensinar aos alunos como é importante seguir as regras e os procedimentos adotados em cada jogo.

Outra situação de aprendizagem significativa para alunos dessa faixa etária, tem sido o projeto “Brincando com Rimas”, pois brincando com as palavras as crianças estabelecem relações prazerosas entre a linguagem oral e escrita. Ajudá-los a entender o que é uma rima também é uma auxiliar poderoso no processo de alfabetização.