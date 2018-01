Mitologia no 5º ano

Nossas vidas estão cercadas de referências e elementos Mitológicos de todos os tipos, desde as mais sutis como as sirenes das viaturas (sereias) até os jogos, filmes e literatura que nossos alunos tanto apreciam. Dessa forma, durante esse semestre os quintos anos estão aprofundando seus conhecimentos sobre esse curioso tema que é a Mitologia. No período da manhã eles estudam os Mitos clássicos da Grécia e Roma antigas, e à tarde expandem esse repertorio com os Mitos egípcios, nórdicos e hindus na primeira etapa do projeto de inglês.

Em um primeiro momento discutimos com os alunos a importância e o papel dos Mitos na formação das identidades e organizações das sociedades antigas, elencando as características principais que constituem um Mito. A partir dessa base passamos ao estudo dos Mitos específicos, a criação do mundo de cada um e seus panteões e historias, e como certos aspectos da natureza e sociedade eram explicados a partir dessas narrativas. O próximo passo será elaborar um Mito novo, uma criação dos próprios alunos com base nas características observadas e discutidas nos estudos mitológicos, exercitando além da escrita de um novo gênero textual em inglês, a organização e interligação dos elementos diversos presentes no discurso mitológico. O processo está sendo muito rico, as discussões bastante produtivas e os alunos estão focados na produção de textos e desenhos para ilustrar suas criações na apresentação de final de ano, quando os pais poderão apreciar o resultado de todo esse empenho. Professores Marina, Paula e Yan