Mini Gentilezas – Make a Difference Day

O primeiro foi em abril, a partir da conversa com uma mãe da escola. Desde então, nossos alunos já sabem: A última sexta-feira do mês é o “Make a Difference Day!”

Um dia para mostrar que realmente podemos fazer a diferença na vida das pessoas. E na maioria das vezes com pequenos gestos. O importante é fazer!

Todo mês os estudantes se envolvem em uma causa.

Mini Gentilezas foi o tema de agosto. Esse movimento recolhe aquelas miniaturas de artigos de higiene pessoal ( xampu, sabonete líquido etc. ) normalmente distribuídos em hotéis e entrega para pessoas em situação de rua.

Essa iniciativa foi apresentada por outra mãe da escola que esteve com os alunos explicando como poderiam ajudar. Posteriormente duas representantes do movimento reforçaram a importância de atitudes simples como essas.

Cecilia Osborn Mahfuz

Orientadora Educacional