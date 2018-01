Material organizado, mochilas mais leves

A SEE-SAW Panamby Educação Bilíngue sempre se preocupou em auxiliar e orientar seus alunos em relação ao material escolar. No 2º ano do Ensino Fundamental 1, as crianças dispõem de escaninhos na sala de aula. Neles ficam guardados alguns dos materiais de uso diário, evitando o transporte de mochilas pesadas. Mesmo quando têm rodinhas.

A partir do 6º ano, a escola fornece armários ou “lockers” para todos os alunos. Neste momento os alunos se tornam responsáveis por guardar e organizar seus armários, além de decidir que materiais levar para casa na mala. Para prepará-los para essa nova etapa de autonomia, os alunos passam por aulas de orientação pedagógica (“Counseling”), quando juntos organizam seus materiais, discutem as melhores estratégias de armazenamento de livros e arquivamento de fichas, assim desenvolvendo competências essenciais para seu sucesso escolar. A dica é “se sua mala está muito pesada, esse é um sinal de desorganização, então tire um tempo para organizar seus materiais e armário”.

Luiza do 7º ano confirma a dica da diretora pedagógica Lia Armelin: “É muito legal usar os “lockers”. Meu material está sempre organizado. Já Ricardo do 6º ano complementa: “Dá para dividir o uso entre armário e mochila, assim fica mais fácil”