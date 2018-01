Mamífero ou réptil? Como saber?

Como parte do currículo em inglês do segundo ano, nossos alunos se dedicaram ao estudo dos cinco principais grupos de animais durante as aulas de ciências. Para isso, contamos com aulas expositivas guiadas pelo livro Plants, Animals and People, lousa eletrônica e atividades impressas planejadas para solidificar o conteúdo aprendido. Como última etapa dessa sequência didática, os alunos produziram cinco cartazes: mamíferos, répteis, aves, peixes e anfíbios. Para cada um deles foi produzido um texto coletivo e nesses momentos os alunos foram incentivados a contribuírem com informações sobre cada grupo de animais.

Confira as fotos abaixo: