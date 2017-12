Luz e Visão são temas de de debate entre alunos do Ensino Fundamental

Neste semestre, retomamos a sequência “Descobrindo a Ciência pela Arte”, com os alunos dos 1ºs anos, trabalhando com novos conceitos. O tema escolhido foi Luz e Visão e as crianças demonstraram grande interesse e curiosidade por esse assunto.

Em roda, conversamos sobre o sentido da visão e relacionamos as imagens que enxergamos com os efeitos da luz, seja ela natural ou artificial.

Realizamos algumas atividades, de forma lúdica, para que as crianças pudessem experimentar o que foi estudado. Fizemos: olhos fechados, quadro esticado, teatro de sombras e contorno de silhuetas.