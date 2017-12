Lawrence Wahba na See-Saw Panamby

No dia 10 de abril, os alunos do ensino fundamental 2 tiveram uma aula muito especial com o documentarista Lawrence Wahba que veio divulgar seu filme “Todas as Manhãs do Mundo”. Wahba “é um dos principais documentaristas de natureza do país. Premiado internacionalmente, traz no currículo mais de 400 matérias de TV e quase 100 documentários ou episódios de séries documentais como diretor ou produtor executivo, filmadas em todos os continentes e exibidas em mais de 160 países.”

Todas as histórias contadas por ele e também a facilidade em conversar com os alunos de várias idades motivou uma grande quantidade de perguntas.

Veja o trailer abaixo ou clique aqui.