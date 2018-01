K5 e as Obras de Gaudí

A sequência de artes do 1° semestre do K5 tem como tema as obras do arquiteto Antoni Gaudí

Entendemos como relevante para esse estudo explorar a arquitetura também como forma de arte, podendo assim apresentar aos alunos a área de trabalho, bem como os materiais necessários para este profissional.

Nas primeiras conversas percebemos o quanto alguns alunos já conheciam sobre esse artista:

“Minha mãe e eu estávamos andando pela rua e a gente viu a Sagrada Família. Ele estava enterrado lá.”

“Eu já fui numa igreja que o Gaudí fez.”

“I saw animals with mosaic.”

“É a casa Capricho, eu fui lá!”

Em nossa atividade introdutória os alunos foram incentivados a pensar como arquitetos, e fizeram um desenho mostrando o que construiriam e qual material utilizariam em sua obra.

Depois disso passamos a observar diversos trabalhos do arquiteto catalão. O mosaico foi uma das principais técnicas utilizadas por Gaudí em suas obras e, inspirados nos trabalhos observados, os alunos produziram mandalas, bem como uma releitura da escultura de salamandra do Parque Güell.