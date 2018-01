K3s e o mundo de Lygia Clark

A artista plástica Lygia Clark provoca a participação do espectador com sua obra, seus trabalhos incitam a percepção das sensações por meio do contato de objetos com o corpo. O espectador cria uma relação com os objetos/obras através das texturas, peso, tamanho, etc.

Inspirada na proposta da artista e refletindo a respeito da faixa etária em questão, a sequência de artes no K3 promove a interação das crianças com diversos materiais envolvendo os 5 sentidos: o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. A partir da exploração corporal, as crianças conhecem melhor o meio em que interagem, os demais membros do seu grupo, bem como seus próprios gostos e preferências.

Em nossa atividade introdutória, observamos algumas obras da artista.

Apreciando uma mesma obra, as crianças usaram sua imaginação e fizeram comentários diversos, como:

“Isso é aquilo que lava roupa.”

“É um elefante.”

“I see um barco.”

“Isso ai é de pendurar roupa.”

“É um casaco azul.”

Depois disso, passamos a realizar diversas atividades de criação, propiciando a interação das crianças com diferentes texturas e materiais. Eles adoram sentir diferentes texturas, criar suas próprias obras. Leiam alguns comentários a respeito da sensação que isso desperta neles:

“Nossa, que macio isso.” (Ao tocar em um papel camurça)

“Ai, faz cócegas no meu dedo.” (Ao trabalhar com um papel lixa)

“Isso é muito legal. Eu adoro estourar essas bolinhas.” (Ao pintar um plástico bolha com os pés)

Seguem fotos de alguns trabalhos realizados:

Professoras Harumi, Camila e Duda