Neste semestre, os alunos do 2º ano estão participando da sequência de atividades “Horta na Escola: Cultivando Valores e Sabores”. Este trabalho está sendo desenvolvido nas aulas de ciências em inglês pelas professoras Karina Zuquetto, Cristiane Araripe e Luciana Reis, e pela Aline Fanti da Reconectta, um negócio social especializado em Educação para Sustentabilidade. Este rico estudo tem como principais objetivos:

– Aproximar os alunos do contato com a natureza;

– Estimular o trabalho de forma dinâmica, participativa, prazerosa e interdisciplinar;

– Desenvolver a autonomia, responsabilidade, paciência, cuidado e respeito, entre os alunos e a natureza.

– Incentivar uma alimentação mais saudável e diversificada.

Em um primeiro momento, os alunos tiveram aulas sobre as partes das plantas, suas respectivas funções e necessidades para crescerem e se desenvolverem. Em seguida, iniciaram as aulas práticas. As crianças sentiram o solo, sua textura, conversaram sobre sua importância e prepararam os canteiros para plantio, afofando a terra, misturando adubo e cobrindo com uma cobertura de folhas secas. Principalmente nas grandes cidades, o contato com a terra é uma experiência diferente e relaxante para muitos alunos.

Um pouco após o plantio das mudas, os alunos tiveram uma grata surpresa; encontraram uma lagarta, que estava comendo a couve. Eles então construíram um “lagartário” para ela morar, e por duas semanas acompanharam sua transformação até ela virar uma mariposa!

Outro momento esperado ocorreu quando os alunos colheram alecrim, orégano, manjericão roxo e verde para aromatização de azeite. Eles provaram o azeite com fatias de pão, aprovando o resultado! Também ficaram orgulhosos em colher o tomate e prová-lo.

Todas as fotos exibidas aqui foram tiradas pelos próprios alunos, que se alternam nesta função durante as aulas.