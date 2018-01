Geometria no 4º ano

POLÍGONOS – um conceito da geometria

O trabalho de Geometria desenvolvido no 4º ano fundamentou a ideia de que polígono é uma forma plana de contornos fechados e retilíneos.

Além da sequência do livro didático, os alunos realizaram uma atividade com palitos. Primeiramente montaram e representaram algumas formas geométricas, desenharam essas formas no caderno, construíram desenhos livres e figuras utilizando os palitos.

O resultado foi exposto no mural da escola e algumas fotos compartilhamos com vocês.

Esperamos que gostem!

Professoras Vanessa Camargo – Michelle Cavinato – Rose Ramicelli