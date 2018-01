Fórum SEE-SAW Panamby

No ano de 2017, o tema de Projeto do Ensino Médio é “Estruturas de Poder”. Cinco grupos foram definidos para que cada um deles explore diferentes relações com as “Estruturas de Poder”. Os grupos são: Megaeventos, Educação e Meritocracia, Matrizes Energéticas, Legalização do Aborto, e (nós) Imprensa. O produto final deste projeto será um fórum realizado em outubro.

O modelo do fórum já é adotado por instituições de grande prestígio, como ONU (Organização das Nações Unidas) e FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado).

Os estudantes do Ensino Médio já começaram a escrever os Guias de Estudo contendo estudos detalhados sobre uma das 04 temáticas. Durante o fórum, esses guias serão distribuídos aos participantes das delegações específicas com o objetivo de subsidiar as discussões da agenda.

Desde o início deste ano, os alunos vêm sendo repertoriados com leituras sobre suas temáticas de interesse. Além disso, eles também analisam criticamente peças publicitárias, realizam pesquisas, entrevistas e promovem discussões entre si e com convidados – como o zagueiro Lúcio, pentacampeão na Copa do Mundo de 2002, jogador em 2006 e capitão do Brasil em 2010, na África do Sul, que esteva aqui para dividir sua experiência sobre MEGA EVENTOS esportivos.

Nos Guias de Estudo, toda essa informação estará sistematizada em itens como: motivações para o estudo; inserção no contexto escolar; estado da arte das pesquisas sobre o tema; questões polêmicas; pontos de vista e conclusões dos estudantes sobre o tema.

Resultado de um longo ano de trabalho dos alunos, assim como de suas parcerias com os professores, nosso fórum será realizado no mês de outubro.

Para acompanhar esta instigante jornada acadêmica, acesse nosso blog:

http://imprensapanamby.weebly.com/

Imprensa: Giulia Ré, Leonardo Amaral, Isabela Yunes, Camila Izzo, Eduardo Machado, Pedro Henrique Sichero, Laura Danielides e Juliana Ibrahim.

Orientadoras: Professora Phaedra de Athayde (Português) e Professora Sandra Moreira (Espanhol).