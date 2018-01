Estudo sobre Animais Marinhos – K3s

Nesse semestre, os K3s estão estudando sobre os animais marinhos. É um tema que mobiliza muito todo o grupo, envolve procedimentos de pesquisa, além de ser uma importante aproximação das crianças com a natureza.

O interesse se revelou intenso desde o primeiro dia em que apresentamos os livros e todo o material trazido de casa. Durante as nossas primeiras conversas as crianças observando imagens dos livros revelaram que já sabiam bastante sobre estes animais, e nos surpreenderam com sua curiosidade e questões específicas que levantaram sobre alguns deles.

Elegemos com o grupo alguns animais para nos aprofundarmos mais. Realizamos pesquisas em livros, vídeos, conversamos muito apresentando nossas ideias e dúvidas e aos, poucos, obtivemos informações e respostas para as nossas indagações. Montamos uma tabela com a foto de cada animal a ser estudado.

Discutimos a classificação de cada animal, ou seja, a quantidade de nadadeiras ou patas, e suas características peculiares e assim pudemos comparar com outros animais. Conforme o desenvolvimento do estudo, nossas rodas de conversa se revelaram mais elaboradas, mais investigativas, como uma tentativa de organizar o pensamento em relação a cada animal abordado. Além de se apropriarem do vocabulário específico em inglês.

Acreditamos que com este estudo as crianças tiveram a oportunidade de questionar, pensar e participar de todo o processo, o que contribuiu para que eles tivessem uma aprendizagem significativa acerca da riqueza que envolve o universo marinho.

Professoras: Lisandra, Harumi e Thaisa