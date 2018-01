Entendendo mais sobre as Drogas

A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano em que ocorrem muitas mudanças, transformações, conflitos e questionamentos. É uma fase de descobertas e de conhecimento dos limites. E é uma preocupação da escola ajudar pais e alunos nos diferentes desafios desta etapa da vida. Como parte do estudo sobre o corpo humano, os alunos do 8º ano na See-Saw Panamby estudam sobre as drogas e seus efeitos. Além de várias aulas de aprendizado sobre o tema, realizam trabalhos sobre diferentes tipos de drogas e suas características. Nesta semana tiveram mais uma oportunidade aumentar seus conhecimentos sobre o assunto em uma palestra com a Dra. Jackeline Giusti, Psiquiatra do Ambulatório Geral da Infância e da Juventude do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas -USP. Durante a palestra, também tiveram a oportunidade de fazer várias perguntas, tirar dúvidas e ouvir relatos de uma profissional com grande experiência no trabalho com adolescentes. Mas o trabalho não termina por aqui. Ainda há muito o que conhecer, compartilhar e aprender, utilizando a informação como instrumento de fortalecimento do jovem e de prevenção contra as drogas.

José Roberto Dias

Coordenação Pedagógica EF2