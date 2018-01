Dez dicas para proteger seus filhos dos riscos da internet

Alunos da See Saw Panamby recebem especialista em segurança digital que alerta sobre os perigos da alta exposição na web

Juliana Abrusio, especialista em Direito Digital e uma das diretoras da Nethics Educação Digital, marcou presença na Escola Bilíngue See-Saw Panamby no início de setembro para conversar com pais e alunos do ensino fundamental e médio sobre um tema que preocupa muitos familiares atualmente: a segurança digital.

A iniciativa fez parte do See-Saw Panamby Convida, um projeto voltado aos alunos, pais e educadores, que acontece regularmente na Escola desde 2002. A proposta dos encontros é levar ao colégio especialistas em assuntos pertinentes à educação, à cultura, ao lazer e outros temas que envolvem as rotinas dos estudantes e promover debates saudáveis acerca de seus conteúdos. Desde sua criação, a escola já recebeu nomes como Içami Tiba, Rosely Sayão, Ives de La Taille, Ivana Marques, entre outros.

Em um bate-papo descontraído, Juliana tratou de temas polêmicos como exposição, racismo e ofensas na web. Os alunos do ensino fundamental participaram de um jogo online inspirado no cyberbullying. A proposta: ajudar a reforçar atitudes corretas diante de mensagens ofensivas. Pais e familiares foram apanhados de surpresa ao serem questionados sobre a própria reputação na internet e estimulados a refletir a respeito.

Bem recebidas as atividades integram a palestra Educação e Cidadania Digital – Responsabilidade de Todos, comandada por Juliana que faz um alerta sobre a importância de estar atento ao uso ético e seguro da Internet:

“Pais e familiares precisam compreender melhor o mundo digital, natural do cotidiano de seus filhos. Quanto mais próximos estiverem deste universo, maior o conhecimento sobre os perigos que ele oferece”.

Para a especialista, esse comportamento ajuda a lidar com possíveis problemas.

Juliana reúne dez dicas para ajudar os pais a minimizarem os riscos da exposição no mundo digital.

Confira:

– Estimule a percepção do certo e do errado;

– Mantenha diálogo aberto com seus filhos;

– Alerte-os quanto aos perigos a que estão expostos no mundo online e como preveni-los;

– Realize a configuração de privacidade junto com a criança;

– Procure esclarecer a razão para não expor informações pessoais e sobre a privacidade da família nas redes sociais;

– Desative os serviços de localização dos dispositivos móveis, mas não deixe de explicar as razões;

– Acompanhe a interatividade de seu filho nas redes sociais e jogos online atento às novas amizades e demais comportamentos;

– Mantenha uma relação de sites permitidos para acesso das crianças;

– Estipule um limite de tempo permitido para navegação;

– Procure impedir que seu filho se torne refém da tecnologia.