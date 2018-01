Back to School: How can we help students integrate with their group in this beginning of year?

Check what our eighth grade English teacher has done to foster bonding and empathy among students in his class on the first day of school.

Group Mandala Activity The aim of this activity is for students to appreciate their peers and invite each and everyone into a warm trusting environment of cooperation, negotiation and problem solving. In a circle, students should pass on a string to a colleague and tell him/her something he/she is admired for. That way, the string will create a connection between them and form a pattern, which is the mandala . In a second moment, students describe to the group how they feel about being appreciated for their gifts and their importance in the group. Leonardo Costa – Grade 8 English Teacher

Volta às aulas: Como podemos ajudar os alunos a se integrar no grupo nesse começo de ano? Vejam o que o professor de inglês do 8º ano fez para fomentar a criação de vínculos e empatia entre os alunos da sua classe no primeiro dia de aula. Atividade: Mandala de Grupo O objetivo dessa atividade é que os alunos aprendam a apreciar seus colegas e acolham uns aos outros em um ambiente seguro e caloroso de cooperação, negociação e resolução de problemas. Em um círculo, os alunos devem passar o barbante para um colega e lhe dizer algo pelo qual ele/ela é admirado/a. Assim sendo, o barbante criará uma ligação entre os alunos e formará uma padronagem, que é a mandala . Num segundo momento, os alunos descrevem para o grupo como se sentem por serem apreciados pelos seus talentos e sua importância no grupo. Leonardo Costa – Professor de Inglês 8º ano