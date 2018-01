Castelos Medievais no K4

O faz de conta é uma das brincadeiras que mais despertam interesse nas crianças. Essa brincadeira exercita a criatividade e promove uma oportunidade de desenvolvimento única. Pensando nisso, o projeto de castelo medievais desenvolvido no K4 visa aproveitar o interesse que as crianças normalmente têm em castelos, cavaleiros, reis e rainhas, e proporciona aos alunos momentos de pesquisa e comparação entre a vida naquela época e a que temos hoje em dia.

Temos como base para nossos estudos quatro temas principais: moradia, alimentação, vestuário, moradores do castelo e brincadeiras. Com isto, o grupo compreende como os castelos eram construídos, os papéis sociais de seus habitantes, seus hábitos alimentares, a maneira como se vestiam e as brincadeiras e os jogos que entretinham as crianças da época.

Iniciamos a pesquisa sobre cada tema com uma roda de conversa, para que dessa forma os alunos expressem seu conhecimento prévio sobre o assunto.

“O castle é big”! Eu tenho um castle bem big”!

“Eu tenho uma fantasia de cavaleiro e chapéu de cavaleiro”!

“Os cavaleiros lutam para proteger eles e o castle”!

“O rei tinha coroa, mesa e cadeira”!

Em seguida, oferecemos livros para que eles possam confirmar ou não suas hipóteses e debatemos o que aprenderam com as figuras.

Após cada etapa da pesquisa, construímos um mural comparativo através de recortes de revistas, para que assim ilustremos de forma lúdica tudo o que foi estudado.

Também confeccionaremos os objetos de decoração para a transformação de nossa sala em um grande castelo, tais como pedras, tochas, coroas, capacetes e escudos.

No final do projeto, teremos uma pequena apresentação usando trajes especiais e mostraremos aos pais alguns costumes da época.

Professoras Carla Ventre e Karina Zuquetto