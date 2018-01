Cantos de atividades no Toddler

O inicio no Toddler é sempre um período muito especial. Nesse começo, procuramos tornar o ambiente escolar bastante acolhedor, com diversas atividades a serem exploradas.

Todas as manhãs, as salas de aulas são organizadas com cantos de atividades diversificadas. Nesse momento o atendimento aos alunos, é feito individualmente e possibilita que cada um escolha o que quer fazer: ler um livro, aprender um novo jogo, desenhar, fazer uma pintura, participar de situações de faz-de-conta etc.

Assim que as crianças chegam à porta da sala, podemos notar seus olhos curiosos percorrendo o ambiente especialmente preparado para recebê-los. Alguns logo se entregam a curiosidade e vão explorar cada atividade, despedindo com tranquilidade de seus pais. Enquanto outros preferem observar a interação dos colegas para então fazer sua escolha.

Pensando na faixa etária e conhecendo um pouco de cada um, buscamos oferecer desafios apropriados, que instiguem a busca por novos conhecimentos, pela exploração, pela experimentação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seguem fotos de alguns “cantos”: