Badminton – Quando conhecer outros esportes ajuda na formação integral.

As crianças do 4º ano vivenciaram a prática do BADMINTON, esporte muito comum nos países asiáticos como Paquistão, Índia, China, Indonésia, Tailândia, Malásia e Japão.

O Badminton é um jogo de raquete, que pode ser praticado individualmente ou em duplas, sendo disputado num campo por dois ou quatro jogadores, respectivamente. As crianças aprenderam a história do esporte, experimentaram alguns movimentos que estimulam habilidades como saltar, equilibrar, rebater, receber e exercitaram capacidades fí­sicas como força, velocidade, agilidade e destreza.

Além de todos esses benefícios, elas se divertiram, estimulando a integração, cooperação e a participação.

Caio Santos

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Professor de Educação Fí­sica