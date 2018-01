Autobiografia

Nesse semestre os alunos dos quintos anos escreverão suas primeiras autobiografias. Para desenvolver este projeto de escrita em inglês, eles entram em contato com diversos aspectos de sua infância e, com a ajuda de seus familiares, estão construindo um panorama de memórias e momentos que marcaram suas vidas.

Dentre os assuntos abordados estão o nascimento, os primeiros anos de escola, as férias favoritas, um dia especial e as lembranças dos pais e avós.

Além de fotos, entrevistas, árvores genealógicas e pesquisas, os alunos têm a oportunidade de elaborar textos utilizando o conteúdo estudado em gramática: Past Tenses.

Ao refletir sobre o passado, percebem a necessidade de utilizar os verbos de outras maneiras e a conjugação e as “time expressions” passam a fazer parte do seu repertório. Cada texto é produzido ao longo de uma semana.

Em um primeiro momento buscam as informações a serem incluídas e preparam um rascunho com suas ideias. Nas aulas seguintes, revisam e reescrevem seus textos até chegarem à versão final que será incorporada ao livro. Ao concluir o projeto no final do semestre, os alunos terão escrito suas primeiras autobiografias, um relato de suas experiências e vivências nesta primeira década de vida.

Professores do 5º ano