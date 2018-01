Aula sobre energia renovável para os 5º anos

Guilherme Ribeiro, pai de uma aluna do 5º ano, conversou com os alunos sobre energia renovável. Com toda sua experiência, Ribeiro explicou as vantagens desse tipo de energia e quais são as principais fontes.

O especialista também explicou que energia é produzida a partir de recursos naturais, mas que esses recursos são finitos e exemplificou falando do petróleo.

No final acrescentou: “Por isso a necessidade de se desenvolver a produção de energia a partir de fontes renováveis como a cana de açúcar por exemplo”.

A atividade despertou interesse nos alunos e muitos deles experimentaram o caldo da cana pela primeira vez.

Professoras Marcia Puccinelli e Marli Veríssimo