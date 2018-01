Atividade incentiva o hábito da leitura no Ensino Fundamental

Alunos do quarto ano do ensino fundamental da Escola Bilíngue See-Saw Panamby participaram de uma atividade diferente no mês de outubro. É que a escola promoveu um Encontro às cegas com um livro. A sequência de atividades com o nome original “Don´t judge a book by its cover”, foi realizada com as professoras Isabel, Erica e Larissa nas aulas de inglês durante duas semanas. O objetivo era aumentar a circulação de livros no grupo de cerca de 45 alunos, apresentando diferentes títulos e sugerindo leituras.

Durante a atividade cada aluno escolheu o seu livro favorito na biblioteca da escola. Para relembrar a história eles folhearam e releram partes da obra. O próximo passo foi soltar a imaginação para sugerir novas capas para os livros, já que as capas originais foram cobertas com papel kraft. Durante o processo, os alunos precisavam reunir dicas sobre o conteúdo do livro, sem revelar os títulos, claro!

O projeto estreou com sucesso na escola que já oferece dois outros grandes programas de incentivo à leitura na série. No currículo nacional, a Biblioteca de Classe incentiva os alunos a trazerem de casa seus livros e compartilharem com os colegas da escola. Para o currículo inglês, a proposta da adoção dos readers, no caso The Magic Finger do Roald Dahl e Punished do David Lubar, é ler, discutir e apreciar um livro em comum.

Karen Leemans de Godoy, diretora do Ensino Fundamental I, explica que os primeiros resultados pedagógicos da atividade já podem ser contabilizados: “além de muito divertida, a atividade promoveu a interação entre os alunos, despertou a criatividade e o olhar crítico sobre a leitura. Eles mostraram interesse em conhecer mais detalhes sobre histórias que temos disponíveis aqui em nosso acervo. Foi uma oportunidade de expandir o universo da leitura entre os alunos que saíram motivados e confiantes” – comenta a educadora.