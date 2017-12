Aprendendo Através da Música

A utilização de músicas em sala de aula auxilia no desenvolvimento de diversas habilidades relacionadas à língua inglesa de maneira prática e estimulante. Pensando nisso, no primeiro semestre, os alunos do segundo ano participam da sequência didática dedicada ao estudo de diferentes letras de música.

Os principais objetivos desta sequência são aprimorar a compreensão oral dos alunos através da exposição a diferentes pronúncias, estimular a oralidade ao discutir sobre as letras e ao cantá-las, e aumentar o vocabulário conhecido das crianças.

Além de todas as habilidades citadas acima, é importante destacar o quanto essa aula é divertida, já que nesse momento os alunos têm a oportunidade de cantar e dançar com seus artistas preferidos, transformando a sala de aula em um ambiente mais interativo, lúdico e divertido.

Essas são algumas das músicas já trabalhadas:

– Happy – Pharrell Willians

– Adventure of a Lifetime – Coldplay

– Black or White – Michael Jackson

– Fireflies – Owl City

– Can’t Stop the Feeling! -Justin Timberlake

– Try Everything – Shakira

Professoras Cristiane Araripe, Karina Zuquetto, Luciana Reis, Angélica Costa e Stephanie Von Bülow