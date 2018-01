Alunos dos primeiros anos respondem o que são super-heróis e vilões

Por professoras e alunos dos 1ºs anos

Quando escolhemos um tema para ser pesquisado no projeto, ele servirá de pretexto para criarmos um espaço de reflexão sobre as práticas sociais de leitura e escrita. Por isso, os que possuem proximidade com a faixa etária são explorados com sentido e significado, as crianças se encantam pelas descobertas e aprendem de forma lúdica e prazerosa. Com os super-heróis e vilões não foi diferente. Em nossas conversas com as crianças temos trabalhado a diferença entre heróis e super-heróis, enaltecendo alguns personagens da história que contribuíram para o bem e para a evolução da humanidade por conta das suas virtudes, da dedicação ao trabalho e ao estudo, tornando-se verdadeiros heróis sobre outro ponto de vista deste conceito, como: Gandhi, Albert Einstein, Alberto Santos Dumont, etc.. Além disso, procuramos reforçar entre as crianças o coleguismo e o respeito mútuo para alcançarmos um propósito.

Abaixo algumas das respostas das crianças aos questionamentos iniciais das professoras:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Eu acho que eles foram os primeiros a nascer na Terra e cuidam até hoje da Terra.”

“São pessoas com superpoderes que salvam as pessoas!”

“Eles são fortes e rápidos!”

“Vilões são as pessoas mais malvadas do mundo. Eles querem dominar o mundo.”

“Eles querem acabar com os super-heróis para pegar o mundo só pra eles.”

“Mas super-herói e herói é a mesma coisa?”, perguntou a professora.

“Não. Os super-heróis não são normais porque eles usam roupas especiais para se proteger e atacar.”

“O super-herói tem poderes!”

“Herói é uma pessoa normal que não tem poderes, salvou uma pessoa ou qualquer coisa…”

“Se tiver um incêndio, o bombeiro consegue salvar!”

“A polícia salva dos ladrões também.”

“Uma vez eu salvei minha irmã que ia cair na piscina.”

Continuaremos a refletir sobre o mundo imaginário e encantador dos super-heróis e naturalmente evoluindo até as virtudes reais de personagens da história do mundo que contribuíram para o bem e para a evolução da humanidade: verdadeiros heróis sob outros pontos de vista.

Para registrar suas primeiras impressões, as crianças soltaram a imaginação e desenharam super-heróis e vilões muito criativos!