Alunos dos 8ºs anos exploram as Cavernas do Petar

Como parte do projeto pedagógico de estudo de meio, o 8° ano realizou uma saída de estudo para o PETAR, localizado na Serra de Paranapiacaba, sul do estado de São Paulo, a cerca de 320 km da capital, dentro do maior contínuo ecológico de mata atlântica de nosso país.

A dinâmica de trabalho proposta consiste de uma mescla interdisciplinar entre a visita a cinco cavernas, o estudo da mata atlântica, ciências, um pouco de aventura, exploração e o envolvimento com os problemas e situações vividas tantos pelos moradores do Bairro da Serra, como pelos moradores do Quilombo de Ivaporunduva. A intenção é apresentar o todo, sem esquecer que o homem, tanto nas grandes cidades como nas pequenas comunidades, é sempre um dos elementos deste todo complexo, interdependente e rico em possibilidades. Os alunos também fizeram um trabalho na Reserva Betary, que é uma unidade de conservação particular que abriga em sua área o primeiro Centro de Estudos da Biodiversidade – CEB, voltado ao estudo científico e divulgação da flora e da fauna da Mata Atlântica. Seu propósito é o de desenvolver pesquisas e estudos sobre a biodiversidade dos ecossistemas brasileiros e subsidiar ações conservacionistas na região da Mata Atlântica.