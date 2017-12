Alunos dos 1ºs anos aprendem sobre finanças

O dinheiro foi inventado para facilitar as trocas que eram feitas no cotidiano das sociedades há centenas de anos e a partir desse contexto, conversamos com as crianças sobre o uso dele em nossa vida, com a intenção de incentivá-las, desde cedo, a desenvolver uma boa gestão dos recursos financeiros.

Para iniciar o trabalho, mostramos moedas de vários países e convidamos os alunos a observar elementos presentes em todas elas, como: números indicativos de valor, imagens significativas para cada nação, nomenclaturas etc.

Perguntas e curiosidades surgiram:

“Por que atrás das notas têm desenhos de animais?”

“Aquele dinheiro tem a pirâmide porque é do Egito!”

“O dinheiro lá na Disney é o dólar. Eu já usei pra comprar.”

“A moeda é feita de qual metal?”

Assistimos a um vídeo de como o Real é fabricado na Casa da Moeda do Brasil e a partir daí, criaram suas próprias cédulas com valores, nomes e imagens diferentes.

Usando as reflexões deste trabalho com as cédulas, conversamos também sobre a finalidade do dinheiro, abordando a diferença entre necessidade e desejo. Os alunos pensaram em como o dinheiro é gasto em suas famílias e registraram os exemplos com listas e desenhos.







Professoras: Juliana Salies, Patricia Hoexter e Talita Macedo