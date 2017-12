Alunos do fundamental unem poesia e tecnologia

Hoje em dia é difícil encontrar tempo para poesia. Temos cada vez temos menos tempo e a tecnologia parece tomar conta do nosso dia a dia. As crianças estão especialmente inseridas no meio digital, não perdem nada do que acontece, estão sempre ligadas. Não é de se estranhar, portanto, que os alunos do quinto ano tenham resistido quando souberam que o projeto para o segundo semestre seria trabalhar com diversos tipos de poemas em inglês. Surgiu o desafio: como combinar poesia com tecnologia para aproximar esses dois mundos e instigar a curiosidade deles?

Alguns anos atrás, aqui na Escola Bilíngue See-Saw Panamby em um projeto de escrita de roteiros, o aluno Eduardo Tiba, hoje no oitavo ano, compartilhou com seus colegas sua paixão pela criação de vídeos em stop-motion e transformamos o projeto de roteiros em uma grande produção cinematográfica. Foi muito interessante ver as crianças empolgadas com todos os aspectos da elaboração de um filme: roteiro, storyboard, filmagem, gravação de som, etc.

Pensamos em unir a ideia de stop-motion, que fez tanto sucesso no passado, com a produção poética desse semestre. E deu super certo! Convidamos o mesmo Eduardo junto com o colega Alec Crauford, também no oitavo ano, para compartilhar com os alunos do quinto ano suas experiências e ajudá-los a transformar seus poemas em curtas-metragens. O semestre está quase terminando e já estamos ficando com saudades deste projeto. Os alunos estão se divertindo muito no papel de cinegrafistas amadores, e mais importante, a poesia ganhou vida no coração deles. LUZ, CÂMERA, POESIA!