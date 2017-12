Alunos do 7º ano visitam Paranapiacaba

Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Bilíngue See-Saw Panamby voltaram no tempo ao conhecer Paranapiacaba. Ao visitar a vila histórica, puderam aprender um pouco mais sobre a influência e os desafios dos ingleses em nossa terra no século passado.

Por uma trilha no meio da mata atlântica, conheceram o sistema de captação e tratamento da água para a vila. Passaram pela cidade alta e pela cidade baixa, e da casa do engenheiro chefe puderam ver como se organizava a vida e o trabalho durante a construção da ferrovia mais desafiadora para os engenheiros da época.

No museu ferroviário conheceram o funcionamento do sistema funicular e algumas lendas do lugar. Ouviram o conto de Charles Dickens “O Sinaleiro” próximo aos trilhos do trem e durante um intenso nevoeiro. Já em Santos, visitaram o Orquidário Municipal, onde puderam ver macacos, araras, répteis e ainda cotias soltas pelo parque.

Do Mont Serrat, puderam avistar a cidade inteira de Santos, o porto e entender o funcionamento do sistema de canais. Visitaram ainda a Biquinha do Anchieta, os Museus do Mar e da Pesca (com a ossada de 23 metros de uma baleia), a Bolsa do Café, a estação ferroviária do Valongo e o Museu Pelé. Foram dois dias bem intensos, mas cheios de aprendizagem.