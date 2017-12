Alunos do 7º ano finalizam projeto em treino da Fórmula 1

No último final de semana o público brasileiro pôde conferir de perto mais uma edição do Grande Prêmio de Formula 1. Para um grupo de jovens, a prova teve um gostinho especial: os alunos do 7º ano da Escola Bilíngue See-Saw Panamby desembarcaram no autódromo de Interlagos durante os treinos livres da sexta-feira.

A experiência incluiu o fascínio pelo ronco dos motores, a sensação de dividir o mesmo espaço com os campeões mundiais e, para quem é fã do esporte, a vantagem de torcer pelo ídolo ali, ao lado dele. Mas, para os alunos da See-Saw, a visita foi muito além de tudo isso. Foi a etapa final de um projeto que começou no primeiro semestre, em março.



Orientado por José Roberto Dias, coordenador do Currículo Nacional da See-Saw, o projeto foi conduzido com foco na disciplina de Matemática. A proposta: estudar detalhadamente a organização do evento e identificar quais conceitos ligados à Matemática estão diretamente envolvidos com um evento dessa dimensão.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de relacionar os conteúdos aprendidos na série, trabalhar o tema com exercícios em sala de aula, realizar atividades e avaliações, os alunos foram convidados a participar de um dia no autódromo, atividade que complementou o projeto de estudo. Com seus diários de bordo, os alunos visitaram os boxes, assistiram aos treinos livres e ao Free Pratice Support Event.

Entre os temas abordados durante as atividades estão questões ligadas à logística, montagem das estruturas, segurança, transporte e alimentação. Estudos ligados à geometria, com base nas curvas da pista e ao consumo de combustível estiveram na pauta e ajudaram os alunos a compreenderem na prática as teorias do currículo escolar.

Além de ricas apresentações em Power Point sobre o tema para outros alunos da escola, os estudantes escreveram um livro e criaram um jogo de tabuleiro, peças que já começaram a ser expostas nas feiras culturais da escola.