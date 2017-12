Alunos do 3º Ano entram em contato com o mundo animal

Neste bimestre, os alunos do 3º ano tiveram a oportunidade de se enveredar pelo mundo animal. A ideia desse projeto é a de ampliar o conhecimento sobre a forma de como os animais são agrupados segundo alguns critérios de divisão biológica.

Começamos o estudo refletindo sobre a diversidade animal, a presença ou não de crânio e coluna vertebral, os que os divide em vertebrados e invertebrados.

Conforme os estudos foram se aprofundando e as crianças conhecendo mais sobre o tema, cada sala mostrou interesse por assuntos específicos, como a metamorfose no 3º ano A, anfíbios no 3º ano B e animais brasileiros em extinção no 3º ano C.

Por meio desse trabalho, os alunos pesquisaram, localizaram e selecionaram informações, produziram muitos textos, mas principalmente tomaram consciência das diferenças entre os seres vivos e a importância de respeitar seus ambientes, tomando os cuidados necessários com cada animal.

Professoras: Rosângela Bernardo, Werena Bertezini e Fabiula Susin