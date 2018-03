Alejandra Icaza no K3

Nesse semestre, apresentamos aos K3s o trabalho da artista contemporânea Alejandra Icaza, buscando um diálogo entre as inspirações de suas obras e as inúmeras técnicas que podem ser aproveitadas em nosso ateliê. A artista espanhola emprega o uso de diferentes linguagens sobrepostas como a pintura, o desenho e a colagem. A repetição de formas como círculos também é uma de suas características.

A partir dessas inspirações, elaboramos uma sequência onde o grupo tem a oportunidade de explorar diferentes técnicas e materiais. Em poucas palavras: pintamos, desenhamos e colamos no mesmo papel! Cada etapa é realizada com o uso dos mais diversos materiais que vão além do pincel e lápis. Usamos sprays, rolhas, tampas variadas, conta gotas, carvão, retalhos de tecido, entre outros para alcançar diferentes resultados e contemplar as mais variadas técnicas.

Com isso, atingimos o protagonismo artístico de cada criança na medida em que incentivamos a autonomia na escolha dos materiais. Assim, a criatividade é nutrida paralelamente ao prazer espontâneo do fazer artístico.

Professoras Harumi ,Camilla e Thaisa.