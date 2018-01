A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), declarou oficialmente 2016 como sendo o Ano Internacional das Leguminosas. O principal objetivo da agência da ONU é ampliar o conhecimento sobre os benefícios à saúde dos legumes secos. Segundo o diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, “as leguminosas são colheitas importantes para a segurança alimentar de grande parte das populações, em particular na América Latina, África e Ásia”.

Por conta disso, o Ensino Fundamental 2 da See-Saw Panamby Educação Bilíngue elegeu para esse ano o tema “Agricultura e os desafios do Alimento”. Esse assunto será o eixo principal nos projetos de estudo do 6º ao 9º ano. Além de literatura, história e espanhol, as aulas de laboratório de ciências e os Estudo do Meio, trarão para a sala de aula inúmeras situações de aprendizagem relacionados ao proposto pela FAO. O objetivo é permitir aos alunos debaterem sobre o combate à fome, a segurança alimentar, a desnutrição, os efeitos na saúde e os efeitos ambientais.

Além desses aspectos, também é importante que os alunos percebam como é possível e necessário relacionar o cotidiano e os desafios da nossa sociedade aos assuntos estudados em sala de aula.

O vídeo disponibilizado pela FAO mostra a importância das leguminosas.

José Roberto – Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2