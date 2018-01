Africanidades nos 2ºs anos

Neste semestre, nas disciplinas de História e Geografia, os alunos dos segundos anos estão desenvolvendo um projeto sobre a África.

Iniciamos o tema levantando o conhecimento prévio dos grupos e a partir das ideias compartilhadas nos debates em sala de aula, propusemos novas questões que levaram a outras hipóteses, que despertaram diversas curiosidades. Após longas e ricas discussões, cada grupo combinou o caminho a percorrer para conhecer mais sobre o grande continente africano.

Sobre os continentes, começamos as pesquisas localizando o da África no planeta Terra. Mapas foram dispostos nas salas e apresentamos o Geoatlas para os alunos. Eles ficaram impressionados em como um “livro de mapas” – primeira impressão de todos –, podia informar tanto! Muitos pensavam que a África era somente um país e agora sabem o que são continentes e que dentro de cada um, há a divisão do território em países.

Você sabia que a África tem mais de 50 países?

Para ampliar os conhecimentos geográficos, pesquisaram os tipos de paisagens naturais como: deserto, savana e floresta; e a fauna característica de cada uma.

Você sabia que o deserto do Saara é o maior do mundo?

Por meio da busca de informações em diferentes fontes, como: livros informativos, literários, documentários, filmes e pesquisas em sites da internet, estão conhecendo a vida, a cultura da população africana e aprofundaremos os estudos sobre os povos Ndebeles, Pigmeus e Massais.

Em meio às reflexões sobre as semelhanças e diferenças entre a nossa cultura e a africana, abordaremos as heranças culturais presentes no Brasil, tais como samba, capoeira, influências religiosas, artesanato e palavras do vocabulário que usamos até hoje.

Você sabia que muitas sociedades africanas acreditam nas virtudes mágicas de uma máscara?

Professoras: Flávia Sanches, Simone Garcia e Talita Macedo