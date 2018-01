Nosso projeto “Cantigas de Roda” vem ganhando força ao longo dessas semanas… Está a todo vapor e os espaços de exposição estão recheados de ótimas referências. Por isso, agradecemos desde já o envio de livros, CDs e DVDs que os grupos estão trazendo para esse estudo ganhar cada vez mais significado.

Iniciamos as conversas relembrando o que são cantigas. Esse gênero textual foi trabalhado na primeira unidade do livro de Língua Portuguesa: ajudou a ampliar o repertório de canções populares conhecidas pelas crianças, deu início às reflexões sobre a estrutura desses textos – versos e estrofes – e agora ampliaremos ainda mais esse repertório musical, como patrimônio cultural, e aprofundaremos os estudos sobre a organização dos textos, enriquecendo o trabalho de leitura e escrita.

Ao longo do semestre, teremos boas situações de aprendizagem tanto de leitura e escrita quanto de reflexão sobre a linguagem das cantigas. Já estamos realizando algumas atividades como: observação de palavras que se repetem ou rimam, localização de palavras solicitadas para circular, palavras para completar cantigas com lacunas, dentre outras.

Uma das cantigas que fez sucesso entre os grupos foi “A Barata diz que tem” e os alunos foram desafiados a criar novas estrofes com diferentes rimas. Além de muito divertido, tiveram que resgatar o repertório que adquiriram no ano anterior quando estudaram o “Projeto Brincando com Rimas”.

As trocas de ideias foram muito ricas e o resultado deixou todos satisfeitos!

Professoras Talita, Patrícia, Marília e Juliana (1º ano EF1)