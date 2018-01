A arte do pontilhismo

Os 4ºs anos pesquisaram sobre “Pontilhismo” nas aulas de Artes. Essa técnica surgiu a partir do movimento impressionista e utiliza pontos de cores entremeados para produzir uma “mistura óptica no olho do observador”.

Além da apreciação dos grandes mestres das últimas décadas de 1800, como George Seurat (1859-1891) e Paul Signac (1863-1935), recebemos a visita especial de Vanessa Von Leszna, artista plástica que usa esta técnica em suas pinturas.

As crianças tiveram a oportunidade de conhecer de perto e perguntar diretamente como trabalha um artista, que instrumentos usa, quais os seus temas de pesquisa e por quê.

Foi, sem dúvida, uma experiência muito rica, que instigou a todos para seguir trabalhando com animação e dedicação.

Karen Leemans de Godoy