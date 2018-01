8º ano visita o Museu do Futebol

Como parte do projeto de Educação Física, História e Língua Portuguesa, os alunos do 8º ano visitaram o Museu do Futebol, que fica no Estádio do Pacaembu. Lá visitaram também a exposição sobre a Visibilidade para o Futebol Feminino, que tem tido destaque entre as alunas de nossa escola. Além de conhecer aspectos de diversas áreas que envolvem o esporte, em particular o futebol, os alunos puderam conhecer um pouco da relação entre o futebol, a sociedade e os acontecimentos históricos relacionados a essa prática. Os alunos e professores também deram entrevistas para alunos de jornalismo de uma universidade da cidade de São Paulo. Os professores Alex e Agenor trabalharam os conteúdos de suas disciplinas e, com sua experiência, enriqueceram ainda mais a visita com curiosidades históricas, algumas muito engraçadas e outras tristes, sobre o mundo do futebol.

