Como parte do processo de aprendizagem sobre o corpo humano – sistema circulatório – na disciplina de ciências, os alunos do 8º ano participaram de mais uma aula prática para observar a estrutura do coração, examinando o coração do porco, que tem proporções e funcionamento bem semelhantes ao humano. Antes dessa aula, além do estudo teórico e das explicações do professor Humberto, os alunos fizeram a montagem de modelos de coração, com válvulas, ventrículos, artérias e veias, feitos com papel. Depois de tudo bem estudado é que foram para a aula prática. Esse tipo de atividade proporciona aos alunos a oportunidade de observar o funcionamento das válvulas e ventrículos, sentir a textura e atuar dissecando este órgão tão importante e complexo, dessa forma tornando a aprendizagem muito mais concreta e significativa para os alunos.

Coordenação Pedagógica EF2