Quem faz

Há mais de 30 anos no segmento de educação, o COLÉGIO RENOVAÇÃO, tradicional instituição de ensino, atua da Educação Infantil ao Ensino Médio. Atualmente, a escola conta com quatro unidades em São Paulo (capital), sob o comando de Sueli Conte, e uma na cidade de Indaiatuba, no interior do estado, sob a direção de Carine Conte e Marcos Conte, com material e apoio pedagógico do SISTEMA ANGLO DE ENSINO. Localizado no bairro do Jardim da Saúde, o Colégio Renovação oferece, ainda, cursos extra-curriculares como: futebol, dança, (sapateado, ballet contemporâneo), judô, ginástica rítmica, natação, teatro, período integral e o projeto comunidade – direcionado para meninas e meninos que são subvencionados pelo colégio. Outro grande diferencial de serviço que a escola oferece é o "Espaço e Ação" – voltado para pais que trabalham ou mesmo para aqueles que precisam que seus filhos permaneçam período integral, dias ou horas a mais no colégio. O Espaço e Ação é parte do projeto pedagógico da escola voltado para os alunos até 10 anos. As salas são compostas de TVs, DVD e jogos interativos e educativos. Há ainda o auxilio pedagógico nas lições e estudos, além do desenvolvimento de atividades artísticas como pintura. No Espaço e Ação a criança se diverte, brinca e interage socialmente. Outra grande comodidade aos pais são as atividades extras como inglês, dança ou futebol, realizadas nas unidades do Colégio Renovação e com disponibilidade de transporte feito pela escola.