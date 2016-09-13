VII Feira Científica do Colégio Renascença

priscilladahan
13 Setembro 2016 | 09h26
Aconteceu no Rena a VII Feira Científica, com a presença de avaliadores, orientadores, alunos, ex-alunos e familiares.
O Colégio Renascença agradece a presença dos colégios participantes:
– EMEF DESEMBARGADOR AMORIM LIMA
– COLÉGIO CLARETIANO
– COLÉGIO SÃO DOMINGOS
– E.E. SANTO DIAS DA SILVA (PIC POLI-USP)
Seguem os resultados da Premiação:
BIOLÓGICAS
3º Lugar:
HÁBITOS DO COTIDIANO QUE INFLUENCIAM NA OBESIDADE INFANTIL
Autores: DANIEL PAJECKI & DAVID COHEN
Orientadora: NILZA GODOY REIS
2º Lugar:
O MOSQUITO Aedes aegypti
Autores: FELIPE KOCINAS & RAFAEL ARNON LANDSHOFF
Orientadora: NILZA GODOY REIS
1º Lugar:
TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDENCIAL A PARTIR DO USO DE JARDIM FILTRANTE COMBINADO COM TELHADO VERDE
Autor: Renan Chajetas
Orientadora: FERNANDA SALGUEIRO
HUMANAS
3º Lugar
WOOD ALLEN X FREUD: UMA ANÁLISE DE INFLUÊNCIAS
Autora: CLARA BURGOS
Orientadora: FERNANDA ZALLA SAMPAIO
2º Lugar
O TRÁGICO FEMININO: UM ESTUDO DO AMOR PELO VIÉS DO TEATRO
TRÁGICO
Autora: JULIA LOYOLA
Orientador: GUSTAVO IDELBRANDO CURADO
1º Lugar
FERIDAS ABERTAS DE UM GENOCÍDIO ESQUECIDO: AS AÇÕES DA ONU PARA CONTER O GENOCÍDIO RUANDÊS
Autora: RAPHAELA PIRES
Orientador: ALEXANDRE NICOLAI MUSCALU
EXATAS
3º Lugar
NANOTECNOLOGIA DO GRAFENO: DO ARMAZENAMENTO AO FLUXO DE DADOS E SUAS APLICAÇÕES
Autores: Alberto Weinstock Cattan e Michel Vitor Gurfinkel
ORIENTADOR: ARIDELSON DIAS MOREIRA JR.
2º Lugar
ZÉFIRO: UMA NOVA PROPOSTA DE TURBINA EÓLICA VERTICAL
Autores: João Victor Moreira Andrade e Murillo Cesar Bispo Ferreira
ORIENTADOR: LUÍS CARLOS GONÇALEZ
COORIENTADOR: FABRICIO BARBOSA BITTENCOURT
1º Lugar
SISTEMA DE ENERGIA RENOVÁVEL POR ÍONS DE ÁGUA SALGADA EM EMBARCAÇÕES PARA COMUNIDADES PESQUEIRAS
Autores: Ariel Eliezer Levi e Mike Mayer Harari
ORIENTADOR: ARIDELSON DIAS MOREIRA JR.