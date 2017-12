VI Feira Científica no Colégio Renascença

A VI Feira Científica recebe alunos para a apresentação de projetos monográficos. Entre os colégios participantes estão o Colégio São Domingos, Colégio Marupiara, E.E Anecondes Alves Ferreira, Colégio Claretiano, E.E José Marcato, E.E Santos Dias da Silva e o nosso Rena. O principal objetivo é o incentivo às pesquisas acadêmicas e científicas, além do relacionamento que se estabelece entre os pesquisadores e educadores.

A pesquisa “Utilização de turbinas hidrocinéticas (THC) com o sistema Gorlov no canal de escoamento da usina hidrelétrica de Itaipu (UHI)”, de Rafael Markovits, obteve o prêmio de 4º lugar da área de Engenharia e a única vaga de credenciamento para o Science in Forum – a feira científica da Dinamarca, que ocorrerá em abril de 2016.

