Alunos do 8º ano criaram a campanha “Uma Gota de Vida” e produziram este vídeo para conscientizar e estimular as pessoas a fazerem doação de sangue. A campanha está organizada para que as doações aconteçam dias 26, 27 e 28 de outubro no banco de sangue do hospital Samaritano. Doe tempo, doe sangue, salve vidas!

