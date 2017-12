Turma do C.P.A (Curso para Adultos) finaliza o semestre no cinema para assistir a comédia “Um tio quase perfeito”. Agradecemos a parceria com o Cinemark Brasil e Shopping Pátio Higienópolis pela cortesia dos ingressos.

Parabenizamos os alunos adultos que se dedicam e não perdem o pique do estudo!

Desejamos a todos, Boas Férias!